»Volk« statt Klasse

Die »etablierten« Parteien sind empört. Erfolgreich schnappte ihnen die AfD Dutzende gutdotierte Sitze im Bundestag weg. In Ostdeutschland erhielt sie doppelt so viele Stimmen wie im Westen. In der einstigen CDU-Hochburg Sachsen wurde sie gar stärkste Partei – mit einem Wahlprogramm, das völkisch-rassistische, christlich-fundamentale, konservativ-autoritäre und marktradikale Forderungen vereint. Massenzuspruch erhielt sie ausgerechnet dort, wo es viele Niedriglöhner gibt.

Meinungsforschern beschert das reichlich Aufträge. Ist der »typische AfD-Anhänger männlich, ostdeutsch, arbeitslos«? Das jedenfalls behauptete die Funke-Mediengruppe Ende September unter Berufung auf eine Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaft (DIW). Haben die Rechten ihren Wahlerfolg also vor allem einer bildungsfernen Unterschicht mit DDR-Vergangenheit zu verdanken? So einfach ist es nicht, wie ein Blick in eine am Freitag veröffentlichte Studie zeigt.

Die Bertelsmann-Stiftung,...