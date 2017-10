Stark werden gegen den Krieg

Mubadarat bedeutet Initiative ergreifen. Das ist das Motto für die Aktivisten des Bader-Zentrums für Entwicklung in Damaskus und auch für diejenigen, die sie unterstützen. Angefangen haben sie 2012 mit der Versorgung von Inlandsvertriebenen, heute organisieren sie im Umland der Hauptstadt 48 Projekte.

Abdulhafis Al-Kasdi studierte vor dem Krieg in Syrien »Personalentwicklung«. Danach leistete er 15 Monate seinen Militärdienst ab und nahm anschließend eine Arbeit auf. Dann begann der Krieg und Al-Kasdi gründete mit Freunden das Bader-Zentrum. Es begann mit Menschen, die aus dem Süden von Damaskus, aus Jarmuk, Hadsch Al-Aswat und Daraja, in Richtung Golan geflohen waren. Später kamen Flüchtlinge aus Homs, Hama, Deir Al-Sor, Hasaka und Aleppo hinzu, »ganz Syrien war unter den Inlandsvertriebenen in Damaskus vertreten«.

Weil sie unabhängig von Parteien und ausländischen Hilfsorganisationen arbeiten wollten, wandten sie sich an Geschäftsleute und baten um Spen...