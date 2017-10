Aufmarsch für die Einheit

In Barcelona haben am Sonntag mehrere hunderttausend Menschen gegen eine Abspaltung Kataloniens von Spanien demonstriert. Die Stadtpolizei Guàrdia Urbana bezifferte die Teilnehmerzahl auf 350.000 Menschen, die Veranstalter sprachen von 2,5 Millionen. Zu der Großdemonstration aufgerufen hatten unter anderem die spanische Regierungspartei PP und die rechtsliberalen »Bürger« (Ciudadanos), aber auch neofaschistische Gruppierungen. In zahlreichen Städten Spaniens war zu der Kundgebung mobilisiert worden, mehrere hundert Busse brachten Teilnehmer in die katalanische Metropole.

Bei der Abschlusskundgebung verlasen der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa sowie der frühere Minister und EU-Parlamentspräsident Josep Borrell ein Manifest gegen die Unabhängigkeit Kata...