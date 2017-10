Atomtransport blockiert

Atomkraftgegner haben mehr als zwölf Stunden lang die Bahnstrecke bei Gronau im Münsterland blockiert und so einen Zug mit radioaktivem Material aufgehalten. Die Protestaktion richtete sich gegen die dortige Uranaufbereitungsanlage.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war auf der Strecke von Münster nach Gronau für den Zugverkehr kein Durchkommen mehr: Insgesamt sechs Aktivisten hatten sich am frühen Abend an Betonteile am Gleis gekettet, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Zuvor hatten zwei auf den Gleisen stehende Personen de...