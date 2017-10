Keine Antwort aus Puerto Rico

Vor zwei Wochen suchte der Wirbelsturm »Maria« Puerto Rico heim. Obwohl man selbst noch mitten in den Aufräumarbeiten nach dem Hurrikan »Irma« steckte, unterbreitete Kuba den Inselbehörden sofort ein solidarisches Hilfsangebot. Eine Antwort erhielt Havanna nicht. Wie der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez am Dienstag auf einer Pressekonferenz bestätigte, hatte die Regierung seines Landes der Nachbarinsel die Entsendung eines mobiles Krankenhauses mit 41 Ärzten sowie die Unterstützung durch kubanische Katastrophenschutzexperten angeboten, um Menschen in den betroffenen Gebieten schnell helfen zu können.

Rodríguez wies darauf hin, dass noch Anfang dieser Woche nach Angaben aus Puerto Rico nur eines der 69 Krankenhäuser arbeitsfähig war. Mehrere tausend Menschen, deren Häuser zerstört oder beschädigt wurden, seien...