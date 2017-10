Gefährliche »Birne«-Bücher

Geschichte anschaulich machen: Die Bremer Historikerin Eva Schöck-Quinteros bereitet mit ihren Studierenden historische Themen zu szenischen Lesungen auf. Sie werden an verschiedenen Orten der Stadt in der Reihe »Aus den Akten auf die Bühne« (Regie und Textbearbeitung: Peter Lüchinger) aufgeführt.

Am 27. September fand im voll besetzten Konzertsaal der Hochschule für Künste Bremen die Premiere der 11. Inszenierung statt. Sie verhandelt »Staatsschutz, Treuepflicht, Berufsverbot«, so der Titel, in der Hansestadt. Am Anfang stehen fünf Schauspieler der Bremer Shakespeare Company vor der Bühne und verlesen einschlägige Artikel aus dem Grundgesetz. Weitere Informationen über die – in ständiger juristischer wie politischer Bewegung befindlichen – Grundlagen dieser politischen Repression werden über den Abend verteilt. Es empfiehlt sich, das informative Programmheft (154 Seiten) vorher in die Hand zu nehmen und auch während der Aufführung – das Licht ist ausreic...