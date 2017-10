Geschichtsexpertin des Tages: Thüringer Allgemeine

Twin Peaks in Thüringen. Das Land will nicht so recht der Hexenverfolgung gedenken. Die Allgemeine weiß immer noch was mit Stasi. Und ein Pfarrer gerät ungewollt ins Rampenlicht.

Aber der Reihe nach: Wie sie wissen, hat in Deutschland der Teufel einen Namen: DDR. Armut, Niedriglöhne, Obdachlosigkeit im Jahr 2017? Was soll’s, die Stasi war böser. Die Thüringer Allgemeine entdeckte nun für ihre Donnerstagausgabe etwas, das, so der Titel, »Wie Stasi – nur schlimmer« war: Die Hexenverfolgung bis weit in das 18. Jahrhundert hinein.

Allein in Thüringen seien 1.800 Hexenprozesse verzeichnet, mehr al...