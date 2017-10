Keine echte Katastrophe

In Puerto Rico hat sich nach dem Hurrikan »Maria« vor zwei Wochen die Zahl der Todesopfer offiziell von 16 auf 34 erhöht. Das gaben Behördenvertreter am Mittwoch nach einem Kurzbesuch von US-Präsident Donald Trump bekannt. Die Zahl dürfte allerdings zu niedrig angesetzt sein. Das puertoricanische Zentrum für Investigativen Journalismus verwies darauf, dass noch immer nicht zu allen Gebieten des verwüsteten Landes direkter Kontakt aufgenommen werden konnte.

Zusammen mit First Lady Melania war Trump am Dienstag um zwölf Uhr Ortszeit auf dem Militärflughafen Muñiz Air National Guard nahe der Hauptstadt San Juan gelandet. Beide muteten in ihrer Kleidung wie Mitarbeiter der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA an. Weil Trump sich wegen der späten und mangelhaften Hilfe seiner Regierung für die von der Naturkatastrophe geplagte Inselbevölkerung scharfer Kritik ausgesetzt sieht, fand der Besuch unter besonders starken Sicherheitsvorkehrungen statt.

Aktivisten der U...