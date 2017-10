Symbol des Kampfes

In Bolivien ist am gestrigen Donnerstag in der Kleinstadt Valle­grande am Rande der Anden eine internationale Konferenz aus Anlass des 50. Todestages des kubanisch-argentinischen Revolutionärs Ernesto Che Guevara eröffnet worden. Das Welttreffen zu Ehren des ermordeten Freiheitskämpfers ist auf fünf Tage angesetzt, erklärte Boliviens Präsident Evo Morales am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Regierungspalast in La Paz. Zur zentralen Abschlussveranstaltung auf dem Flughafen der Kleinstadt werden am Montag neben Morales die Vizepräsidenten Kubas und Venezuelas, die Kinder und einige der Geschwister Guevaras sowie Vertreter weiterer Länder Lateinamerikas und der Karibik erwartet.

Der Ort der Veranstaltung hat historische Bedeutung. Che Guevara war am 8. Oktober 1967 im nahegelegenen La Higuera von Soldaten des bolivianischen Putschgenerals René Barrientos Ortuño gefangengenommen und einen Tag später auf Anordnung des US-Geheimdienstes CIA erschossen word...