G-20-Prozess: Richter kritisiert Politik

Zwei weitere Prozesse gegen Teilnehmer der Proteste gegen den G-20-Gipfel haben vor dem Amtsgericht Hamburg-Altona stattgefunden. Am Donnerstag wurde ein 32jähriger Italiener zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er hatte gestanden, am 7. Juli einen Stein und eine Flasche auf Polizisten geworfen zu haben. Bereits am frühen Morgen hatten Unbekannte das Gerichtsgebäude mit Farbe und Steinen beworfen. Während der Verhandlung griffen Zuschauer einen Pressefotografen an.

Am Mittwoch abend war der Italiener Emiliano P. zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung sowie zu einer Geldbuße von 1.000 Euro verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte das gleiche Strafmaß ohne Bewährung, die Verteidigung Freispruch verlangt. Vor Prozessbeginn nahmen 50 Menschen an einer Kundgebung teil, zu der die Solidaritätsgruppe »United we stand« aufgerufen hatte. Auch am Donnerstag demonstrierten Mitglieder der Initiative vor dem ...