»Große Diskrepanzen zwischen den Ländern«

Die Berliner Honorarlehrkräfte protestieren am heutigen Donnerstag anlässlich des Weltlehrertags vor dem Brandenburger Tor und fordern die Umsetzung der UNESCO-Standards für Dozenten. Bei solch einer Forderung denke ich eher an ein Land der sogenannten dritten Welt als an die BRD. Wie weit klaffen hierzulande Anspruch und Realität auseinander?

Mit den UNESCO-Standards soll verdeutlicht werden, dass Bildung eine bestimmte gesellschaftliche Funktion hat. Lehrkräfte müssen besonders geschützt werden, um diesem Bildungsauftrag nachzukommen. Natürlich gibt es in anderen Ländern noch schlimmere Verwerfungen, aber interessanterweise eben auch in der Bundesrepublik.

Können Sie das mit einem Beispiel verdeutlichen bitte?

Die Honorarlehrkräfte an den Berliner Volkshochschulen hatten früher sicher nicht den Eindruck, prekarisiert zu werden. Ihre Verträge waren an diejenigen im öffentlichen Dienst angelehnt, bis es 1992 gekappt wurde. Erst 2009 haben wir es geschafft...