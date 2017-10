NATO-Aufrüstung am Pranger

Gegen die Aufrüstung von Bundeswehr- und NATO-Standorten protestierten am Dienstag Kriegsgegner in Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Auf der Baustelle der Kriegsübungsstadt »Schnöggersburg« im Gefechtsübungszentrum Altmark nördlich von Magdeburg hissten Mitglieder der Bürgerinitiative Offene Heide die Friedensfahne. Außerdem gaben Musiker der Gruppe »Lebenslaute« auf dem Militärareal ein mehrstündiges Konzert. »Wir wollten darauf aufmerksam machen, dass die Militarisierung hier eine ganz neue Dimension erreicht und sich zunehmend der demokratischen Kontrolle entzieht«, sagte Malte Fröhlich von der Bürgerinitiative am Mittwoch im Gespräch mit jW. Die Gruppe setzt sich seit über zwei Jahrzehnten für die zivile Nutzung des laut Bundeswehr »modernsten Truppenübungsplatzes Europas« ein. Rund 140 Millionen Euro soll die auf sechseinhalb Quadratkilometern nur für Kampfübungen errichtete Geisterstadt »Schnöggersburg« kosten. Weitere 24 Millionen Euro sollen...