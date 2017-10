»Francos Schatten reicht bis in die Zukunft«

Sie haben die Ausstellung »Camaradas. Österreicher im Spanischen Bürgerkrieg« kuratiert. Von deutscher Seite sind mehrheitlich Kommunisten nach Spanien gegangen. Wie war das bei den Österreichern?

Es war bei den Österreichern anders, allein schon weil die Kommunistische Partei nie so stark war wie in Deutschland. Wenn man sich die Biographien anschaut, gab es mehr Sozialdemokraten, die nach Spanien gegangen sind. Viele von ihnen waren enttäuscht über die sozialdemokratische Führung und deren Rolle in der Februarrevolution 1934. Die Kommunistische Partei war die einzige Partei, die dort wirklich im umfassenden Ausmaß tätig war. Viele Sozialdemokraten traten dann aus der SPÖ aus und in die KPÖ ein, vor allem Mitglieder des Republikanischen Schutzbundes.

War es schwer, nach Spanien zu gelangen?

Es war sehr schwer. Österreich war ja seit 1934 eine Diktatur, das war der sogenannte Ständestaat, der Austrofaschismus. Diejenigen, die sich im Exil befanden, musste...