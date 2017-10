Störgeräusche gegen Kuba

Die US-Administration hat am Dienstag (Ortszeit) 15 kubanische Diplomaten des Landes verwiesen. Außenminister Rex Tillerson begründete den Schritt mit angeblichen »akustischen Attacken« auf das Personal der nordamerikanischen Botschaft in Havanna. Kuba wies die Vorwürfe zum wiederholten Male zurück und protestierte in einer offiziellen Erklärung gegen die »grundlose und inakzeptable« Ausweisung. Der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez sprach am Dienstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz in Havanna von einer willkürlichen Repressalie. Es habe sich um eine politische Entscheidung gehandelt, die nichts mit der Untersuchung vermeintlicher Vorfälle in Havanna zu tun habe. Tillerson hatte zuvor die Ausweisung als »Reaktion auf den Mangel an Schutz für US-Diplomaten in Kuba« bezeichnet.

Hintergrund ist ein seit Monaten schwelender Konflikt. Die USA behaupten, dass 22 Beschäftigte ihrer diplomatischen Vertretung in Havanna über Symptome wie Hörverlust, Sc...