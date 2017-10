»Nationalismus beruht auf Gefühl der Überlegenheit«

Welche Rolle spielen ökonomische Gründe im Zusammenhang mit der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung?

Viele Menschen sagen hier, dass Madrid beziehungsweise Spanien sie beraube. Katalonien trägt im spanischen Staat viel mehr als das, was es aus öffentlichen Steuern zurückerhält. Ich finde das System gut und berechtigt, dass eine Region, also in dem Fall Katalonien, mehr beitragen muss, weil sie reicher ist – aber man muss genau festlegen wieviel. Es gibt Orte in Spanien, wo große Autobahnen gebaut oder andere große Projekte verwirklicht werden, während es hier an Infrastruktur fehlt, etwa dem Mittelmeerkorridor für Hochgeschwindigkeitszüge. Das ist ein Projekt, das seit 20 Jahren verfolgt wird und das Katalonien dringend braucht.

Warum erhoffen sich die Menschen, dass es mit der Unabhängigkeit anders wird?

Zum einen weil sie denken, dass Katalonien dann mehr Geld zur Verfügung hätte. Aber die »Volkspartei« Partido Popular, PP, hat auch noch andere Proble...