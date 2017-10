Meister der Bildleiste

Wenn man bedenkt, wie bedeutsam Richard Hambach für einen beachtlichen Teil der deutschen Kultur des 20. Jahrhunderts war, erstaunt es schon, dass sein heutiger 100. Geburtstag weder mit Ausstellungen noch mit Filmabenden gewürdigt wird. Er war nicht nur ein prägender Autor von Bildergeschichten in Prosa und Reimen, Rätselerfinder und Bastelbögengestalter – er entwarf auch Spielzeug (z. B. Handpuppen) und schrieb Liedtexte (die Kantate »Besuch im Zoo« wurde von Hans Sandig vertont) sowie populärwissenschaftliche Artikel. Seine Geschichten um Mäxchen Pfiffig und Tüte wurden zur Inspiration für mancherlei Filme und Hörspiele. Immerhin wird an Hambach auf einer Doppelseite im gerade erschienenen und liebevoll aufgemachten Katalog der Ausstellung »Die Kinderzeitschrift Bummi« im Rochow-Museum erinnert. Doch was er alles für...