»Die Einheit ist immer noch nicht hergestellt«

Warum braucht es im Jahre 2017 immer noch einen speziell ostdeutschen Zusammenschluss von Verbänden, der dies ja sogar im Namen trägt?

27 nach der sogenannten deutschen Einheit ist diese Einheit doch immer noch nicht hergestellt. Es gibt zum Beispiel nach wie vor das Rentenunrecht, und das meine ich nicht nur in bezug auf die bewaffneten Organe der DDR. Davon sind auch Bergleute oder Krankenschwestern und viele andere betroffen. Vieles wird einfach nicht angerechnet, seien es Betriebsrenten, die nicht ausgezahlt werden, oder Studienjahre, für die es in der DDR einen Rentenanspruch gab. Alles ist schlechter gestellt – und nach wie vor werden in Ost und West nicht die gleichen Rentenpunkte erzielt.

Am Dienstag werden Sie in Berlin eine »Alternative Einheitsfeier« bieten, um dem Wiedervereinigungstaumel etwas entgegenzusetzen. Was werden Sie dort genau machen?

Zum wiederholten Male werden wir die Friedensfrage in den Mittelpunkt stellen – einfach weil es ein...