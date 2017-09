»Schwarze brennen länger«

Wurde Oury Jalloh von Polizisten ermordet? Vieles deutet darauf hin. Nun ist der Fall nach zwölfeinhalb Jahren zurück im Landtag von Sachsen-Anhalt. Am Donnerstag forderte Die Linke von Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) und den Staatsanwälten Auskunft zum Stand der Ermittlungen. Selbst den Vertretern der Opferfamilie würden Informationen vorenthalten, monierte die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Henriette Quade, im Magdeburger Parlament. Der Staat habe im Fall Jalloh aktiv vertuscht. Der Landtag überwies Quades Antrag, die Aufklärung voranzutreiben, zusammen mit einem ähnlichen Begehren der Grünen gegen die Stimmen der AfD in den Rechtsausschuss. Der soll im November Sachsen-Anhalts Generalstaatsanwalt Jürgen Konrad dazu anhören.

Der Tod des Asylbewerbers aus Sierra Leone am 7. Januar 2005 in einer Zelle des Polizeireviers Dessau hatte zuletzt wieder für Schlagzeilen gesorgt. Der damals 36jährige war an Händen und Füßen gefesselt auf ...