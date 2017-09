»Tickende Zeitbomben« in der Truppe

Mit dem Fall des Offiziers Franco Albrecht wurde im Frühjahr offenbar, was jahrzehntelange Praxis und keineswegs Randerscheinung bei der Bundeswehr war: Seliges Wehrmachtsgedenken und »völkisches Gedankengut« bei Armeeangehörigen wurde von Vorgesetzten großzügig toleriert. Inzwischen will man etwas genauer hinschauen. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) untersucht derzeit 391 »rechtsextreme Verdachtsfälle« bei den Streitkräften. Das geht aus der Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, über die am Freitag zuerst die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichteten. Im laufenden Jahr wurden demnach ...