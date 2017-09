Das Bier der UEFA

Rainer Bonhof schäumte. »Ich bin kurz davor, dass mein Hals platzt«, beschied der Weltmeister von 1974 und heutige Vizepräsident von Borussia Mönchengladbach am vergangenen Freitag im Borussiapark den versammelten Reportern. Kurz zuvor hatte das Präsidium des DFB entschieden, mit welchen Austragungsorten man sich um die Fußball-Europameisterschaft 2024 bewerben will. Mönchengladbach war ebenso aussortiert worden wie Hannover, Bremen und Nürnberg.

Die Verantwortlichen in diesen vier Städten sollten eher froh sein, nichts zu tun zu haben mit der Euro 2024, um deren Austragung sich neben der BRD noch die Türkei bewirbt. Das legt jedenfalls eine aktuelle Analyse des sportpolitischen Sprechers der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, Mehmet Yildiz, nahe. »Sport-Events wie Olympia oder die Teilausrichtung der Europameisterschaft 2024 kosten Milliarden Euro, bringen aber weder den Menschen noch den Städten etwas«, heißt es in der am Dienstag auf der ...