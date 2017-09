Poesie und Forschung

Ein ungewöhnlich reiches Leben hatte diese Charlotte Wolff, trotz Flucht- und Diskriminierungserfahrungen. Sie verbrachte es forschend, liebend, mit Größen aus Literatur und Kunst debattierend, von denen viele zu ihrem Freundeskreis gehörten. In ihren letzten Lebensjahren gehörte die Schriftstellerin Christa Wolf zu ihren Briefpartnerinnen. Die in der DDR lebende Literatin schrieb Anfang der 80er Jahre über sie: »Ihr Leben als Jüdin, als Emigrantin mit ganz ungewöhnlichen Arbeitsgebieten, als eine Frau, die Frauen liebte, bot einer stumpfsinnigen oder feindlichen Umgebung viele Angriffsflächen (…) die Berufe für sich erfand, die vor ihr noch keiner sich erschlossen hatte (…)«.

Geboren wurde sie am 30. September 1897 in Riesenburg, dem heutigen Prabuty, nahe Danzig (Gdansk). Als zweites Kind eines Getreidehändlers wuchs sie in einem bürgerlichen Milieu auf. Die Eltern waren liberal und ermöglichten ihren beiden Töchtern eine gute Ausbildung. Charlotte befa...