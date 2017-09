Die Boys von St. Agnes

»Du magst doch Männer«, höre ich und gähne ein »Wenn sie nackt sind« in mein Seniorenhandy. Freund Gerald weiß genau, dass man mich nicht vor neun wecken darf. »Mein lieber Eike, die Wahllokale sind seit drei Stunden geöffnet und wir …« Stimmt, wir wollten nach dem Urnengang zur Marzahner Modellbahnbörse. »Und da rufst du jetzt an«, knurre ich, »wo die besten Stücke verkauft sind?« Aber es niesele ganz eklig. »Okay«, lenke ich ein. »Sagtest du nicht was von nackten Kerlen?« Eben, er schlüge vor, dass wir nun rasch wählen gehen und uns danach auf halbem Wege in St. Agnes treffen. »Mein lieber Gerald«, sage ich, »den letzten Pfaffen habe ich rumgekriegt, da waren relevante Teile von mir noch liebliche 25!« Keine schwülstigen Gedanken, werde ich getadelt, es gehe um hohe Kunst, um Gemälde!

Ob mir »Trilemma« etwas sage. Natürlich nicht. »Moment«, raschelt es am anderen Ende. »Trilemma, nach Dilemma, bezeichnet die Wahlmöglichkeit von drei Optionen, von denen ...