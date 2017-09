Streik für Referendum

Drei Tage vor dem geplanten Referendum am 1. Oktober blieben Kataloniens Hochschulen leer. Am Donnerstag streikten auch Tausende Schüler und gingen für die Abhaltung der Volksabstimmung auf die Straße. Gestern demonstrierten ebenfalls in der ganzen Region Hunderttausende Studenten unter dem Motto »Raus aus den Hörsälen, die Straße gehört uns!«

Den Protesten schlossen sich auch Rektorate der Hochschulen an. So bleibt die Universität Pompeu Fabra in Barcelona geschlossen. Die Studentenaktionen begannen mit den Razzien am 20. September vergangener Woche. Einheiten der sowohl dem Innen- als auch dem Verteidigungsministerium Spaniens unterstehenden Guardia Civil hatten 40 Institutionen, Ministerien und Privatwohnungen durchsucht; 15 Menschen waren vorübergehend festgenommen worden. Am Folgetag besetzten Studenten das historische Universitätsgebäude in der katalanischen Hauptstadt. Es ist seitdem in ihrer Hand.

Vor der Hochschule sind Infotische aufgebaut. In d...