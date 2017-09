In der Haider-Falle

Auf 13 Prozent für die FPÖ würde er einen trinken, sagte der sozialdemokratische Wiener Bürgermeister am Montag in Reaktion auf den Erfolg der AfD bei den Bundestagswahlen. In der Tat: Würden die rechten Freiheitlichen bei den Nationalratswahlen am 15. Oktober ähnlich abschneiden wie ihre bundesdeutsche Schwesterpartei, wäre dies für die hiesige politische Konkurrenz ein Grund zum Jubeln. Bei den letzten Wahlen im Herbst 2013 erreichte die FPÖ 20,51 Prozent, Meinungsforscher prognostizieren den Rechten für Mitte Oktober weitere Zugewinne von bis zu fünf Prozentpunkten.

Andere Kommentare österreichischer Politiker zur Bundestagswahl im allgemeinen und zum gute Abschneiden der AfD im besonderen fielen erwartungsgemäß aus. Während Ulrike Lunacek, Spitzenkandidatin der Grünen, den Einzug der Rechten in den Reichstag als »besorgniserregend« bezeichnete, beglückwünschte FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl die AfD. Hämisch kommentierte Kickl die Niederlage von Mar...