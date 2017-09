Immer wieder die alte Leier

Trifft die am Donnerstag in Berlin vorgestellte »Gemeinschaftsdiagnose« der »führenden« Wirtschaftsforschungsinstitute zu, darf sich die künftige Bundesregierung auf leichtes ökonomisches Wachstum und steigende Überschüsse in den Staatskassen freuen.

Die Ökonomen sagen in ihrer aktuellen Konjunkturprognose für dieses Jahr ein Wachstum von 1,9 Prozent voraus. Im kommenden Jahr soll das Bruttoinlandsprodukt dann nochmal um zwei Prozent und 2019 um 1,8 Prozent zulegen. Obwohl die deutsche Wirtschaft also nur leicht wächst, sprechen die Mainstreammedien von einem Boom, und die »führenden« Ökonomen warnen angesichts des »andauernden Aufschwungs« sogar vor einer konjunkturellen Überhitzun...