Begrenzte Gerechtigkeit

In der Partei Die Linke ist ein Streit darüber entbrannt, ob ihr relativ bescheidenes Abschneiden unter Arbeitern und Erwerbslosen bei der Bundestagswahl einer »verfehlten ›Flüchtlingspolitik‹« geschuldet war. Eine solche hat der frühere Parteichef und heutige Fraktionsvorsitzende im saarländischen Landtag, Oskar Lafontaine, als Ursache ausgemacht. »Dieser Vorwurf trifft nicht nur Die Linke, sondern alle bisher im Bundestag vertretenen Parteien, weil bei ihren Antworten auf die weltweite Flüchtlingsproblematik das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit außer Kraft gesetzt wurde«, schrieb Lafontaine in einem zuerst am Dienstag bei Facebook, am Mittwoch in ähnlicher Form in der Tageszeitung Neues Deutschland (ND) online veröffentlichten Debattenbeitrag. Die von Lafontaine genannten Zahlen belegen allerdings nicht...