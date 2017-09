Trump leert die Staatskasse

US-Präsident Donald Trump geht mit der größten Steuersenkung für Reiche und Konzerne seit mehr als drei Jahrzehnten eines seiner wichtigsten Wahlversprechen an. Er behauptete bei einer Rede in Indianapolis, es handele sich um eine »revolutionäre Veränderung«, von der Arbeiter am meisten profitierten. Es gebe jetzt eine Gelegenheit, die sich einer Generation nur einmal biete. Vorgesehen sind unter anderem deutlich niedrigere Unternehmenssteuern und eine Senkung des Spitzensteuersatzes für Privatleute. Statt sieben soll es künftig nur noch drei Steuerklassen geben, zwölf Prozent, 25 sowie 35 Prozent. Damit wäre der Spitzensteuersatz von 39,6 auf 35 Prozent gesenkt, in der niedrigsten Klasse von zehn Prozent auf zwölf erhöht. Allerdings soll u. a. die Verdoppelung des Freibetrages auf 12.000 US-Dollar für Einzelpersonen und auf 24.000 Dollar für Verheiratete eine Entlastung bringen. Die Unternehmenssteuern will Trump auf 20 Prozent ...