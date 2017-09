Linkes Trauerspiel

Am Ende war alles ganz friedlich. Die meisten verbliebenen Besetzer der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin ließen sich am Donnerstag nachmittag von der Polizei ohne Gegenwehr aus einem Seiteneingang geleiten. Nur fünf der Aktivisten mussten getragen werden, einige wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen, da ein Kunstblutkanister als »Waffe« gewertet wurde. Bei jedem Besetzer, der, bepackt mit Habseligkeiten, in der Tür erschien, brandete Jubel der umstehenden Sympathisanten auf. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wünschten die Ordnungshüter noch einen »Schönen Tag«. Es war das wohl harmonischste Ende einer Besetzung, das Berlin seit Jahren erlebt hat. Danach hatte es am Vormittag nicht ausgesehen.

Weiträumig hatten drei Polizei-Hundertschaften die Straßen um das Theater abgesperrt. Vor dem Haupteingang wurden » Hamburger Gitter« aufgestellt und mehr als ein Dutzend Mannschaftswagen postiert.

»Das ist ein kleiner Weltuntergang«, erklär...