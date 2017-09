Anforderungen für Die Linke

Zu jW vom 26. September: »Brandstifter im Reichstag«

Es braut sich etwas zusammen in Deutschland, und die Wahlen waren erst der Anfang. Die Wandlungen werden tiefgehend sein und Die Linke vor hohe Anforderungen stellen. Die Linke ist sehr gut beraten, wenn sie ihre Programmatik schärft. Bevor man auf höhere Sessel gehievt wird, muss man nicht nur wissen, was man will, sondern man muss es auch formulieren und letztendlich dann umsetzen! Also quo vadis Linke: die Jagd auf ein paar Ministerstühle oder eine Umgestaltung Deutschlands?

Achim Lippmann, per E-Mail

Verkaufte Demokratie

Zu jW vom 22. September: »Heimspiel für ­Wagenknecht«

(…) Riesige Summen werden von Wirtschaftsunternehmen an CDU, CSU, SPD und FDP »gespendet«, entsprechend wird die Politik seit Jahren im Bundestag gestaltet. Die AfD glänzt mit verschleierter Parteienfinanzierung. Wir können hier also ganz klar von verkaufter Demokratie sprechen. Nicht die Partei mit ei...