Norwegen sehen und sterben

Reiseführer sind nicht jedermanns Sache. Meistens soll man doch nur dahin gelockt werden, wo dann auch alle anderen sind. Wenn ein Reiseführer auch noch »111 Gründe, Norwegen zu lieben« heißt, macht man reflexartig einen großen Bogen darum. Norwegen ist eins dieser Länder, von denen man weiß, dass man nie dort hinkommen wird.

Doch gibt es noch den gemeinen Rezensenten. Menschen, die Bücher besprechen. Sie sind die letzten Abenteurer einer Zivilisation. Gucken in Dinge rein, die andere nicht mal mit der Klorolle bewaffnet kontaktieren. Und siehe da, nach über dreihundert Seiten ertappte ich mich für einen Moment dabei, wie ich in Sekundenschnelle einen Tankstellenüberfall zur Reisefinanzierung durchplante und also in Erwägung zog. Man soll nie nie sagen, auch nicht zu Norwegen und schon gar nicht, wenn es an den lausigen Talern, nicht aber an der Lust hapert. Und Lust auf eine Stippvisite in Skandinavien macht dieser Schmöker durchaus. Kein Wunder, verfass...