»30 Jahre Recherchen, Analysen und Widerstand«

Das Antifaschistische Infoblatt, AIB, kann in diesen Tagen auf 30 Jahre Erscheinen zurückblicken. Gibt es Leute in Ihrem Berliner Kollektiv, die von Anfang an dabei sind?

Aus der ersten Generation sind mittlerweile keine Menschen mehr aktiv tätig. Einige von uns sind aber seit mehr als zwanzig Jahren dabei.

Was finden Leserinnen und Leser in Ihrem Magazin?

Wir veröffentlichen Recherchen über Entwicklungen in der extremen Rechten und beobachten gesellschaftliche Diskurse aus antifaschistischer Perspektive. Auch Verbindungen und ideologische Gemeinsamkeiten von konservativen Kreisen und Neonazis finden sich beispielsweise im Ressort »Braunzone«. Gesellschaftliche Entwicklungen und weitverbreitete Elemente extrem rechter Ideologien werden im Heftteil »Gesellschaft« dargestellt. Im Bereich »Rassismus« wird nicht nur über gesellschaftlichen und staatlichen Rassismus sowie Geflüchtetenpolitik berichtet, es werden auch antirassistische Projekte vorgestellt.

Imme...