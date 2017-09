NPD beklagt AfD-Sogwirkung

Auch in diesem Jahr haben mehrere extrem rechte, rassistische und nationalistische Kleinstparteien an den Bundestagswahlen teilgenommen. Sie alle eint jedoch, dass sie am Sonntag keinerlei nennenswerte Erfolge erzielten. Das dürfte seine Ursache vor allem darin haben, dass die AfD, die mit einem satten Ergebnis von 12,6 Prozent einen großen Erfolg für sich verbuchen konnte, von der Mehrheit als aussichtsreichste Partei im rechten Spektrum wahrgenommen worden war.

Ebendies bemängelte auch die neofaschistische NPD. »Die AfD hat alles aufgesogen, was möglich war, weil es momentan eben angesagt ist, bei dem vor allem auch von den Medien inszenierten ›Hype‹ dabeizusein«, monierte das Präsidium der Partei in einer am Montag veröffentlichten Erklärung. Insgesamt 176.715 Personen (0,4 Prozent) hatten am Sonntag für die NPD gestimmt. Damit verlor die Partei im Verhältnis zu ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl 2013 immerhin 0,9 Prozent der Stimmen. »Der bundeswei...