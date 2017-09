Pessimistische Prognose

Mit Bravour ist es Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gelungen, die Euro-Krise im Bundestagswahlkampf totzuschweigen: Keine Debatte im Parlament über eine Beteiligung an Bankenrettungsprogrammen in Griechenland, kein Wort über die mehr als 900 Milliarden Euro an faulen Krediten, die in den Bilanzen der Geldhäuser in der Euro-Zone stehen.

In Brüssel werden hinter den Kulissen die Zügel angezogen. Die Wirtschaftsunion soll über einen eigenen Finanzminister samt Budget verfügen, ein Europäischer Währungsfonds soll dafür sorgen, dass der IWF aus Washington nicht die von Deutschland favorisierten Kürzungspläne durchkreuzt.

Der Spiegel zitierte am Dienstag aus einem IWF-Papier, in dem die Autoren den EU-Bürokraten sinngemäß darlegen, wenn sie in zukünftigen Krisen auf die Präsenz aus Washington Wert legten, sollten sie sich am Riemen reißen. Die Eur...