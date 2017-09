Populismus ins Gericht

Als Polens Staatspräsident Andrzej Duda im Juli sein Veto gegen zwei Gesetze der Regierungsmehrheit zur Reform des Nationalen Richterrats und des Obersten Gerichtshofes (OGH) einlegte, überraschte er damit die Öffentlichkeit. Schließlich hatte er sich zuvor seit seiner Wahl 2015 als »Kaczynskis Kugelschreiber« gezeigt, der zu jeder Tages- und Nachtzeit noch die problematischsten Gesetze der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) abzeichnete – so auch das dritte und weitreichendste, das Justizminister Zbigniew Ziobro die Zuständigkeit einräumte, sämtliche Gerichtspräsidenten und Senatsvorsitzenden ohne Begründung auszutauschen.

Am Montag hat Duda nun seine Alternativvorschläge zu den von ihm im Sommer abgelehnten Plänen der PiS vorgelegt. Sie unterscheiden sich von ihnen nicht in dem Ziel, die Justiz stärkerer politischer Kontrolle zu unterwerfen, sondern nur in den Mitteln, die Duda dazu vorschlägt. So sollen Kandidaten für den Richterrat, der d...