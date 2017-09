»Wir vertreten keinen ethnischen Nationalismus«

Das katalanische Unabhängigkeitsreferendum soll am 1. Oktober stattfinden, es wurde vom spanischen Verfassungsgericht jedoch verboten. Die Regionalregierung in Barcelona hat betont, dass es trotzdem stattfinden wird. Wird es für die Katalanen hier in Berlin auch möglich sein abzustimmen?

Alle diejenigen außerhalb, die sich im Register der im Ausland lebenden Katalanen eingeschrieben haben, können per Briefwahl am Referendum teilnehmen.

Haben Sie Angst, deshalb verhaftet zu werden?

Das Referendum ist legal, und es ist vor allem legitim. Die katalanische Regierung bezieht sich dafür auf Artikel 1 der Charta der Vereinten Nationen, in dem die »Selbstbestimmung der Völker« festgeschrieben ist.

Die Charta ist in einer anderen Zeit entstanden, unter dem Eindruck der Kolonialisierung Afrikas und des Zweiten Weltkriegs. Sie wollen aber Katalonien wohl kaum als spanische Kolonie bezeichnen.

1945 war ein Moment der Geschichte, in dem die internationalen Kräfte vor ...