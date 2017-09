Damaskus bereit, mit Kurden zu verhandeln

Angesichts zunehmender Spannungen hat die syrische Regierung den Kurden in ihrem Land Bereitschaft zu Verhandlungen über eine Autonomie signalisiert. Sobald der »Islamische Staat« (IS) besiegt sei, könnte dieses Thema diskutiert werden, sagte Syriens Außenminister Walid Al-Muallem dem russischen Sender Russia Today, wie die staatliche Nachrichtenagentur SANA am Dienstag meldete.

Im Gegensatz zu den Kurden im Irak streben die Kurden im Norden Syriens nach eigenen Aussagen kein staatliche Unabhängig an, sondern pochen auf ihre Selbstständigkeit innerhalb der Landesgrenzen. »Diese Angelegenheit kann besprochen werden«, erklärte ...