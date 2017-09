Pinocchio vorm Karrieresprung

Lügen haben bekanntlich kurze Beine, was bedeuten soll, man kommt damit nicht weit. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat das größte Stück schon hinter sich. Bis zum Ziel sind es noch zwei Tage, dann ist Bundestagswahl und seine politische Karriere mit ziemlicher Sicherheit am Ende. Gerade im letzten Jahr seiner Amtszeit hat sein Lügenregister noch mal stattlich zugelegt. Nicht nur mimte er in Sachen Dieselskandel immer wacker den ­Ahnungslosen, auch beim Thema Autobahnprivatisierung stellt er sich seit Wochen derart dumm, dass Pinocchio seinen Spaß daran hätte.

Sieben Jahre lang zeichnete sich die Pleite des A1-Mobil-Konsortiums ab: Dobrindt wusste von nix. Die Betreiber verklagen den Bund auf Profitausfälle: Für den Minister nicht absehbar. Neben der Hansalinie zwischen Hamburg und Bremen sind noch weitere in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) aufgelegte Verkehrsprojekte in Schieflage: Nicht der Rede wert. Und so geht es weiter. Am Mi...