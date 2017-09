»Aus unserer Sicht Parteispenden«

Der AfD wird vorgeworfen, von anonymen Geldgebern millionenschwere Wahlkampfhilfen bekommen zu haben. Seit wann läuft diese Finanzierung?

Das hat im März 2016 angefangen mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Damals sind Wahlplakate des »Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten« aufgetaucht, und das »Extrablatt« wurde verteilt als Wahlempfehlung für die AfD. Seitdem war dieser Verein bei jeder Landtagswahl aktiv. Mindestens sechs Millionen Euro wurden so in den Wahlkampf für die AfD gesteckt.

Hinzu kommt seit Juli dieses Jahres die rechte Zeitung Deutschland-Kurier, die in millionenfacher Auflage verteilt wurde. Anfang September startete der Verein eine deutschlandweite Plakatoffensive, angeblich mit mehreren tausend Plakaten. Die Finanzierung des Vereins ist allerdings vollkommen intransparent. Gut möglich, dass dahinter rechte, deutsche Vermögende stehen. Aber das ist Spekulation.

Sie bemäng...