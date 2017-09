Gegen die Wand

Bergen. Das Urteil der besten deutschen Radprofis ist vernichtend. »Beim großen Thema Sicherheit hat sich Null Komma gar nichts geändert«, sagte Zeitfahrspezialist Tony Martin am Rande der WM in Bergen über die erste vierjährige Amtszeit von Brian Cookson. Auch Topsprinter Marcel Kittel hat zur Arbeit des Weltverbandspräsidenten eine klare Meinung: »Ich glaube nicht, dass die Probleme kleiner, sondern größer geworden sind.« Trotz der Kritik muss der Brite Cookson beim UCI-Kongress nicht um sein Amt fürchten. Wenn am heutigen Donnerstag über den Kopf der Radsportwelt abgestimmt wird, gilt ein Sieg über seinen französischen Herausforderer David Lappartient als wahrscheinlich. »Ich bin zuversichtlich, dass ich genug Unterstützung habe«...