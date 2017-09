Zwischen Nackten kicken

»Sie haben’s ja wirklich gelesen.« Frank Mill ist erstaunt, als bei der Vorstellung seiner Biographie die Sportjournalisten nachhaken. »50 Pfennig gab’s pro Tor?« will einer wissen. Von Mills Vater, ja. Für den sechsjährigen Junior, der über sein Alter schummeln und allen erzählen musste, dass er schon zur Schule gehe, um Mitglied in einem Fußballverein werden zu dürfen. 50 Pfennig pro Tor, so lange, bis der kleine Frank einmal nach Hause kam, die Hand austreckte und neun Mark verlangte. »Da hättest du aber 18 Tore schießen müssen«, sagt der Papa. Frank hatte 18 Tore geschossen. In einem einzigen Spiel. Fortan war die Prämie für den Pimpf gedeckelt.

Frank Mill, DFB-Pokalsieger, Olympiadritter, Bankdrücker bei der Weltmeisterschaft 1990, schoss später noch 123 Tore in 387 Bundesligaspielen. Für Peter Neururer ist er »der letzte große Stürmer, den das Ruhrgebiet hervorgebracht hat«. Für ihn selbst sind das alles »alte Geschichten«. Die wolle doch kein Mensc...