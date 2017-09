Zeitungsverleger beklagen Eingriffe

Die deutschen Zeitungsverleger haben auf ihrem Jahreskongress in Stuttgart einen »staatlichen Eingriff in den freien Lokal- und Regionaljournalismus« beklagt. Der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender des Springer-Konzerns, Mathias Döpfner, kritisierte, dass mit Steuermitteln zum Beispiel Amtsblätter finanziert würden, die lokalen und regionalen Zeitungen inhaltlich Konkurrenz machten. Da sei »eine Grenze überschritten«. Es brauche die Vielfalt der privaten Angebote, meinte der Chef des Axel-Springer-Verlags am Montag. Der BDZV wolle dagegen ebenso vorgehen wie gegen städtische Onlineangebote und die Nachrichten-Apps einiger Stadtwerke, die wie publizistische Angebote aufgebaut seien.

Bei dem zweitägigen Kongress mit rund 400 Teilnehmern beklagte Döpfner außerdem, dass auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk den Zeitungen Konkurrenz mache: »Wir erleben im Netz nach wie vor eine mit öffentlic...