»Der Aufholprozess zum Westen stagniert«

Sie kandidieren im Wahlkreis 153 – das ist Leipzig II, Süd – zur Bundestagswahl. Meinungsumfragen zufolge können Sie sich durchaus Hoffnungen machen, das Direktmandat zu gewinnen. Wie erklären Sie sich, dass Sie als einziger Linke-Kandidat im Freistaat gehandelt werden, der diese Chance hat?

Zunächst muss man wissen, dass noch nie in Sachsen bei den Bundestagswahlen seit 1990 eine andere Partei als die faktische Staatspartei CDU – abgesehen von wenigen Ausnahmen für die SPD – ein Direktmandat gewonnen hat. Auch 2017 droht in allen 16 sächsischen Wahlkreisen ein schwarzer Durchmarsch, da die Sozialdemokraten angesichts der Schwächen auf Bundesebene im Freistaat besonders schlecht aufgestellt sind. Im Leipziger Süden, der allerdings auch viele ländlich geprägte Ortsteile umfasst, haben wir eine gewisse Ausnahmesituation. Schon bei den Bundestagswahlen 2009 und 2013 konnte Die Linke in Leipzig mit dem parteilosen Kandidaten Mike Nagler zweimal einen Achtungs...