Schlag gegen Verleumdung

Erbost über das von Zehntausenden besuchte 25. kurdische Kulturfestival am vergangenen Sonnabend in Köln hat das türkische Außenministerium am selben Tag den deutschen Botschafter einbestellt. Insbesondere empörte sich die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan darüber, dass zahlreiche Bilder des seit 1999 auf der türkischen Gefängnisinsel Imrali inhaftierten Abdullah Öcalan gezeigt wurden. Für Ankara ist Öcalan, mit dem noch 2015 Friedensgespräche geführt wurden, schlicht ein »Terrorpate«. Für Millionen Kurden dagegen stellt der Gründer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) einen politischen Repräsentanten dar. Dessen Überlegungen einer alle ethnischen Bevölkerungsgruppen einbeziehenden rätedemokratischen Selbstorganisation jenseits eines Nationalstaates nehmen derzeit im Nordosten Syriens Gestalt an.

»Erdogan kritisiert die Bundesregierung diesmal zu Recht«, sekundierte indessen der Journalist Bernd Kastner in einem Kommentar in der Süddeutschen Zei...