Kein Vertrauen

Am 14. September nahm die von dem ehemaligen Richter Martin Moore-Bick geleitete Kommission zur Untersuchung der Brandkatastrophe im Londoner Grenfell Tower ihre Arbeit auf. Der Tag war nicht zufällig gewählt. Das Feuer, in dem mindestens 80 Menschen starben, war da gerade drei Monate her.

Für die Hinterbliebenen und Überlebenden des Feuers ist seither nichts besser geworden. 80 Prozent von ihnen haben noch immer keine neue Wohnung, obwohl ihnen dies von Premierministerin Theresa May versprochen worden war. Nach Angaben der Stadtverwaltung des Bezirks Kensington und Chelsea sind Menschen aus 165 Haushalten nach wie vor ohne festen Wohnsitz. Nur drei Familien haben eine neue Wohnung erhalten; 29 leben in »Übergangswohnungen«.

Der Eröffnungsvortrag von Moore-Bick wurde von Protesten und Zwischenrufen begleitet. Das Misstrauen gegen die ausschließlich durch privilegierte weiße Männer besetzte Kommission ist unter Überlebenden und Stadtteilbewohnern nach wie ...