»Die Demokratie wird Schaden nehmen«

Am heutigen Donnerstag tritt das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada, CETA, in Kraft. Dabei kommt es zur sogenannten vorläufigen Anwendung. Was ist darunter zu verstehen?

Das bedeutet, dass große Teile schon in Kraft treten, allerdings nicht diejenigen, die auch in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen. Außerdem sind die sogenannten Schiedsgerichte ausgenommen. Vorläufig also deswegen, weil der Vertrag noch nicht komplett ratifiziert ist. Bisher haben auf seiten der EU nur das Parlament und der Rat dem Abkommen zugestimmt. Erst wenn alle nationalen Parlamente aller Mitgliedsstaaten ihr Einverständnis gegeben haben, tritt der Vertrag vollkommen in Kraft.

Werden die Teile, die nun schon gelten, weiterhin Bestand haben, egal wie die einzelnen Staaten sich entscheiden, oder gibt es dadurch noch die Möglichkeit, CETA in Gänze zu kippen?

Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass ein Mitgliedsstaat die Ratifikation verweigert, dann ist d...