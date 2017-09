Mieses Volk

Immer wieder passiert es: Das Volk – in der Bedeutung des »gemeinen« – verspielt das Vertrauen der Oberen und bekommt das von selbsternannten Höflingen mitgeteilt. Bertolt Brecht fragte 1953 in einem solchen Fall den Sekretär des DDR-Schriftstellerverbandes, ob es da nicht besser sei, die Regierung löste das Volk auf. Peter Hacks notierte nach 1990: »Ach Volk, du obermieses,/Auf dich ist kein Verlass./Heute willst du dieses./Morgen willst du das.« Er war sich aber des guten Endes, der Revolution, gewiss.

2017 ist es nicht soweit. In den oberen Etagen sitzt man bequem, das »Volk« zu bashen hilft gegen Langeweile. Der Trick: »Die da unten« werden komplett als »völkisch-nationalistisch« verheißen. So wird, wer noch sozial sagt, zum Neonazi gemacht, antisozial ist plötzlich Antifa. Das haben Antideutsche, Blankenese-Millionäre und einige dazwischen herausgefunden, diese Hamburger Ideologie ist so etwas wie die Schrumpfform der deutschen, mit der sich Marx und...