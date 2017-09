Chinas neue Musentempel

Über China kann man nie genug wissen. Nirgendwo auf der Welt sind so viele neue Theater- und Opernhäuser gebaut worden wie in den letzten Jahren eben dort. Eine Stadt, die etwas auf sich hält, glänzt mit einem repräsentativen Opernhaus. Entwickelt sich China zum Opernparadies der Zukunft? Was kann man Schöneres fragen?

3sat, Sa., 19.45

Philosophie

Warum strafen?

Altes Problem: Ist Strafe Rache oder Abschreckung? Ist das Strafrecht als Opferrecht zu verstehen, oder wird die Strafe im Interesse des Verbrechers verhängt? Wie wird bestraft? Warum ersetzte man im Laufe der Geschichte Körperstrafen durch Freiheitsentzug? Unter welchen Bedingungen dient die Strafe der Erziehun...