Referendum auf der Kippe

In der Autonomieregion Kurdistan im Irak finden seit Wochen Großkundgebungen für einen eigenen kurdischen Staat statt. Derweil wird eine Absage des für den 25. September vom kurdischen Präsidenten Massud Barsani angesetzten Unabhängigkeitsreferendums wahrscheinlicher.

So votierte das irakische Parlament am Dienstag gegen die nicht von der Verfassung gedeckte Abstimmung und ermächtigte Ministerpräsident Haider Al-Abadi, alle Maßnahmen zur Erhaltung der Einheit des Landes zu ergreifen. Am Donnerstag beschloss das Parlament auf Al-Abadis Antrag hin die Absetzung des der Patriotischen Union Kurdistans (PUK) angehörenden Gouverneurs von Kirkuk, Nadschmaddin Karim, weil er auch in dieser erdölreichen Region, in der neben Kurden auch Turkmenen und Araber leben, über die Unabhängigkeit abstimmen lassen will.

Karim kündigte an, sich dem Beschluss zu widersetzten. Kirkuk gehört zu den »umstrittenen Gebieten«, über deren Zugehörigkeit zur kurdischen Autonomieregion ...