Armutszone ausweiten

Es ist Wahlkampf. Die Regierenden lassen heiße Eisen ruhen. Andere sollen vorpreschen. So wurden die Vorschläge, die EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch in Strasbourg zur Ausweitung der Euro-Zone auf alle 28 Mitgliedsstaaten der Wirtschaftsunion unterbreitet hatte, am Freitag dankbar aufgegriffen. »Ich finde, Juncker hat einen großen Anstoß gemacht, um Europa voranzubringen, es war eine große Rede«, sagte der deutsche Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Wohlwollend schränkte er ein: »Über die Einzelheiten muss man immer diskutieren.«

Für Länder wie Rumänien oder Bulgarien wäre die Einführung des Euro eine Katastrophe. Sie müssten ihr letztes Hemd ausziehen. Die einzige Möglichkeit, ihre Währungen, den Leu und den Lew, abzuwerten, würde ihnen genommen. Um nicht niederkonkurriert zu werden, müssten sie im Land die Löhne weiter drücken. Die Kapitalisten in den wirtschaftlich stärksten Staaten Deutschland und Frankreich würden pr...