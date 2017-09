»Einsatz von Reserveantibiotika ist fahrlässig«

Was sind Reserveantibiotika und wie werden sie in der Nutztierhaltung eingesetzt?

Medikamente, die im Stall eingesetzt werden, aber für die menschliche Gesundheit reserviert sein sollten. Sie helfen gegen Bakterienerkrankungen, von denen es einige beim Menschen gibt, gegen die viele andere Antibiotika nicht mehr wirken. Das Problem ist jetzt, dass in der Tierhaltung zwar weniger Antibiotika eingesetzt werden, aber man auf diese Reservemedikamente ausgewichen ist. Seit 2011 gibt es dazu eine bundesweite Statistik. In den Zahlen, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, sieht man, dass die Gesamtmenge an Antibiotika zwar seit 2011 etwa um die Hälfte gesunken ist, aber beispielsweise im Bereich der Fluorchinolone wurden im selben Zeitraum 13 Prozent mehr eingesetzt.

Warum wird bei der Tiermast darauf zurückgegriffen?

Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Die Applikation von Medikamenten, von Reserveantibiotika im speziellen, ist sehr diffus: Es kommt...